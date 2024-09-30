Призывники, попавшие на службу осенью, не будут участвовать в СВО

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Призывников, попавших на службу этой осенью, не будут привлекать к участию в СВО. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский, передает РИА Новости.

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации", – подчеркнул Цимлянский в ходе брифинга по осеннему призыву, который начинается 1 октября.

Вице-адмирал отметил, что примерно треть призывников попадет в учебные соединения и воинские части. Там они будут изучать современную военную технику. После окончания обучения и получения военно-учетной специальности их направят в войска.

Помимо этого, будут укомплектованы спортивные роты, а также научно-производственные подразделения, отвечающие за внедрение в военное производство передовых идей и прорывных технологий.

Между тем отправки срочников осеннего призыва со сборных пунктов в места прохождения службы начнутся 15 октября. Все мероприятия, которые имеют отношение к призыву на службу, будут проводится в срок с 1 октября по 31 декабря 2024 года, как того требует российское законодательство.