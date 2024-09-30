Отправки срочников осеннего призыва в места службы начнутся в России 15 октября

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Отправки срочников осеннего призыва со сборных пунктов в места прохождения службы начнутся 15 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирала Владимира Цимлянского.

Все мероприятия, которые имеют отношение к призыву на службу, будут проводиться в срок с 1 октября по 31 декабря 2024 года, как того требует российское законодательство, пояснил военнослужащий.

Однако для тех россиян, которые живут в отдельных районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, призыв будет длиться с 1 ноября по 31 декабря. По словам Цимлянского, это объясняется климатическими особенностями данных территорий.

При этом длительность военной службы по призыву останется неизменной. Срочникам предстоит провести в армии 12 месяцев.

Вместе с тем призывники осенней кампании, которые будут несогласны с решениями комиссий, смогут обжаловать их в досудебном порядке, в том числе онлайн через портал "Госуслуги". Они также смогут воспользоваться многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и подать там жалобу в письменной форме на бумажном носителе при личном посещении.

