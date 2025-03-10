Путин поручил освободить от призыва россиян, воевавших на стороне ДНР и ЛНР

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Владимир Путин поручил российскому правительству освободить от службы по призыву граждан, которые не менее шести месяцев участвовали в боях в составе сил ДНР и ЛНР с мая 2014 года. Перечень утвержденных поручений главы государства размещен на сайте Кремля.

Доклад об исполнении необходимо предоставить до 30 марта, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу. Решение о призыве, которое не было исполнено в назначенный период, должно быть исполнено в следующие призывы в течение года.

Также проект предлагает предусмотреть создание одной призывной комиссии в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах, а также городах федерального значения. Это, считают депутаты, позволит сократить число должностных лиц, привлекаемых для проведения призыва.