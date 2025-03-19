19 марта, 18:28Политика
Госдума приняла в I чтении закон о призыве на срочную службу в течение года
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об исполнении решения о призыве на срочную военную службу в течение года с момента его принятия, если оно не было реализовано в ходе призыва.
Принять его в первом чтении нижней палате рекомендовал комитет Госдумы по обороне. Автором инициативы выступила группа чиновников во главе с председателем этого комитета Андреем Картаполовым. Они внесли проект на рассмотрение в феврале этого года.
Согласно законопроекту, решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в установленный срок, должно быть реализовано в последующие периоды в течение года.
Кроме того, предлагается создать единую призывную комиссию для нескольких муниципальных районов, городских округов и городов федерального значения. По мнению авторов инициативы, это позволит уменьшить количество должностных лиц, включая врачей-специалистов, участвующих в процессе призыва.
Ранее Владимир Путин поручил российскому правительству освободить от службы по призыву граждан, которые не менее шести месяцев участвовали в боях в составе сил ДНР и ЛНР с мая 2014 года. Российский лидер указал, что доклад об исполнении необходимо предоставить до 30 марта, а ответственным назначил премьер-министра Михаила Мишустина.