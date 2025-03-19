Госдума приняла в I чтении закон о призыве на срочную службу в течение года

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Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об исполнении решения о призыве на срочную военную службу в течение года с момента его принятия, если оно не было реализовано в ходе призыва.

Принять его в первом чтении нижней палате рекомендовал комитет Госдумы по обороне. Автором инициативы выступила группа чиновников во главе с председателем этого комитета Андреем Картаполовым. Они внесли проект на рассмотрение в феврале этого года.

Согласно законопроекту, решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в установленный срок, должно быть реализовано в последующие периоды в течение года.

Кроме того, предлагается создать единую призывную комиссию для нескольких муниципальных районов, городских округов и городов федерального значения. По мнению авторов инициативы, это позволит уменьшить количество должностных лиц, включая врачей-специалистов, участвующих в процессе призыва.

Ранее Владимир Путин поручил российскому правительству освободить от службы по призыву граждан, которые не менее шести месяцев участвовали в боях в составе сил ДНР и ЛНР с мая 2014 года. Российский лидер указал, что доклад об исполнении необходимо предоставить до 30 марта, а ответственным назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

