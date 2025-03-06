Путин заявил, что Россия не направляет срочников в зону боевых действий

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Россия не направляет срочников в зону боевых действий специальной военной операции. Об этом Владимир Путин сообщил на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

Президент РФ добавил, что повестки на срочную службу не придут тем, кто уже побывал на фронте.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский говорил, что призывники, которые попали на службу прошлой осенью, не будут привлекаться к участию в СВО.

По его словам, порядка трети служащих должна была попасть в учебные соединения и воинские части, где им предстояло изучить современную технику. После окончания обучения и получения военно-учетной специальности их направят в войска.