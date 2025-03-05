Комитет ГД поддержал законопроект об исполнении решения о призыве на срочную службу

Фото: Агентство "Москва"

Комитет Госдумы по обороне поддержал и рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу, следует из документа, опубликованного в думской электронной базе.

Рассмотрение инициативы может состояться 18 марта.

Соответствующий проект был внесен депутатами во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым 13 февраля. Согласно нововведению, решение о призыве на военную службу, которое не было выполнено в период призыва, должно быть реализовано в последующие периоды в течение года.

Вместе с тем инициатива предполагает создание единой призывной комиссии для нескольких муниципальных районов, городских округов и городов федерального значения. Авторы считают, что это позволит сократить количество должностных лиц, задействованных в процессе призыва, включая врачей-специалистов.

Картаполов также призвал освободить от призыва на срочную службу бойцов спецоперации, добровольно заключивших контракт с российским Минобороны и отслуживших полгода. Еще, по его мнению, депутаты должны ввести семьям участников СВО право на бесплатный проезд к месту нахождения бойца, если он получил травму, был контужен или ранен.

