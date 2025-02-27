Бойцы в курском приграничье получат статус ветерана боевых действий

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Российские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях в Курской области, смогут получить статус ветерана боевых действий. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, чьи слова приводятся на сайте правительства.

"Такими преференциями должны пользоваться все бойцы, включая тех, кто находится в приграничных регионах, в том числе в Курской области, кто защищает интересы страны. По поручению главы государства распространим статус ветерана боевых действий на тысячи военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые выполняют боевые задачи на этих территориях", – сказал глава кабинета министров.

По словам Мишустина, соответствующие поправки в закон будут рассмотрены в ходе заседания правительства 27 февраля. Премьер выразил надежду, что изменения будут оперативно приняты парламентом страны, чтобы бойцы и их близкие как можно скорее получили предусмотренную государством помощь.

Ранее кабмин упростил выдачу добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. Теперь у них появилась возможность получать документ в беззаявительном порядке.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.