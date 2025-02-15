Депутат ГД Нилов предложил повысить выплаты к пенсиям ветеранам боевых действий

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, предлагающий повысить ветеранам боевых действий выплаты к страховым пенсиям. Сумма повышения составляет 2 969,23 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Речь идет о повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии, которую ветераны получают по старости и по инвалидности. Размер этого повышения соответствует одной третьей суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии по состоянию на 1 января 2025 года, уточняется в пояснительной записке.

Данная мера будет способствовать устранению неравенства в предоставлении пенсионных льгот россиянам, которые относятся к категории ветеранов, считает Нилов. Кроме того, принятие этого решения "положительно скажется на уровне пенсионного обеспечения ветеранов боевых действий, получающих страховые пенсии".

Автор законопроекта обратил внимание, что в данный момент не все ветераны боевых действий являются военнослужащими, которые могут претендовать на военную пенсию.

"Усматривается, что граждане, относящиеся к одной и той же категории ветеранов, находятся в неравном положении в зависимости от вида пенсионного обеспечения – государственного или в рамках обязательного пенсионного страхования", – отметил депутат в пояснительной записке.

Ранее Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5% с 1 января 2025 года по уровню инфляции. В соответствии с документом, размер денежного довольствия, который используется при расчете пенсии, будет равен 93,59%. К уже выплаченным суммам за первые два месяца 2025 года будет добавлен дополнительный платеж.