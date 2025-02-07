Депутат Чаплин: на соцдоплату для пенсионеров выделят более 162 млрд руб в 2027 году

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В России на соцдоплату до прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2025 году выделено свыше 155 миллиардов рублей. В 2026 году финансирование этой же выплаты составит почти 160,5 миллиарда рублей, а в 2027-м – 162,37 миллиарда рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в разговоре с ТАСС.

"В 2025 году мы видим существенное повышение основных показателей пенсионной системы. С 1 февраля ряд пенсий и пособий проиндексировали на 9,5% в связи с ростом инфляции", – отметил парламентарий.

Депутат напомнил, что стоимость индивидуального пенсионного коэффициента выросла до 145,69 рубля, хотя изначально планировалась цена 142,76 рубля. Кроме того, фиксированная выплата по страховой пенсии тоже увеличилась и теперь составляет 8 907,7 рубля. Также по итогам текущего года социальная выплата увеличится на 1 980,97 рубля, так что в среднем ее размер будет равен 15 456,93 рубля.

Чаплин обратил внимание, что индексация выплат будет проводиться каждый год 1 апреля по росту прожиточного минимума пенсионеров. В 2025 году она вырастет на 14,75%, а в 2026 году – на 4,5%. В 2027 году – на 4%. Кроме того, в 2026 и 2027 годах в России проведут двойную индексацию страховых пенсий.

"Первое повышение запланировано на 1 февраля с учетом инфляции предыдущего года, второе – на 1 апреля по темпу роста доходов ПФР. В 2026 году это составит соответственно 4,5% и 5,5%, а в 2027 году – 4% и 4,1%", – подытожил депутат.

Между тем россияне, отпраздновавшие 80-летний юбилей в феврале и получившие в этом месяце I группу инвалидности, с 1 марта будут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. В целом в начале весны масштабного повышения пенсий не планируется. Выплаты увеличатся лишь у отдельных категорий россиян.