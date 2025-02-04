Депутат Никитин: для пенсии в 110 тыс рублей нужно иметь 639 пенсионных баллов

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Для получения достойной, по мнению россиян, пенсии в размере 110 тысяч рублей необходимо накопить 639 пенсионных баллов, рассказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин в беседе с "Газетой.ру".

Однако достичь такого показателя почти невозможно, уточнил чиновник, пояснив, что за один год стажа можно получить максимум 10 баллов. Причем главным условием для этого является заработная плата в 230 тысяч рублей.

По подсчетам Никитина, чтобы накопить 639 баллов, нужно получать такую зарплату в течение почти 64 лет. Он также указал, что в текущем году размер пенсии должен составлять не менее 40% от средней заработной платы в регионе и минимум 38 000 рублей.

Индексация при этом должна ежегодно соответствовать реальной инфляции, подчеркнул депутат. Кроме того, он считает, что власти должны установить единый средний прожиточный минимум для всех, так как пенсионеры имеют такие же базовые потребности, как и трудоспособное население.

На сегодняшний день прожиточный минимум для трудоспособных граждан в стране составляет 19 329 рублей, напомнил Никитин. Когда как пенсионеры получают на 4 тысячи меньше – 15 250 рублей, что депутат считает несправедливым.

С 2025 года для получения страховой пенсии по старости необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. За каждый пенсионный балл размер пенсии вырастает на 142,76 рубля.

1 февраля Социальный фонд России проиндексировал фиксированную выплату к страховой пенсии по старости и стоимость пенсионного коэффициента на фактический уровень инфляции в 9,5%. В результате средний размер страховой пенсии по старости составит порядка 24,9 тысячи рублей.

Для индексации страховых пенсий на 9,5% не нужно обращаться в Социальный фонд РФ, поскольку их повысят автоматически – в феврале пенсионерам просто доначислят выплату за январь, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, добавив, что россияне, отметившие в январе 2025-го 80-летний юбилей, с 1 февраля начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии.