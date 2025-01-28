Депутат Гаврилов: граждане РФ могут забрать все пенсионные накопления в 2025 году

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Россияне могут в 2025 году разово забрать всю сумму пенсионных накоплений, если она составляет менее 412 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

"Для этого нужно подать заявление. Если же сумма накоплений превышает 412 тысяч рублей, назначаются ежемесячные выплаты. Размер таких выплат рассчитывается индивидуально, исходя из суммы накоплений и установленного периода выплат", – приводит РИА Новости слова парламентария.

Гаврилов добавил, что в текущем году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 270 месяцев – 22,5 года. Этот показатель используется для расчета ежемесячной суммы выплат. К примеру, если накопления составляют 500 тысяч рублей, то размер ежемесячной выплаты будет около 1 852 рублей в качестве дополнения к основной пенсии.

Чтобы избежать ошибок или отказов в начислении, нужно важно заранее узнать через портал "Госуслуги" или в Соцфонде, где хранятся накопления. Если же они находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), необходимо убедиться, что у него есть действующая лицензия, которую можно проверить на сайте Центробанка РФ.

Кроме того, нужно уточнить правильность учета трудового стажа, так как ошибки зачастую возникают из-за неправильного учета страховых взносов или недостающих данных о стаже со стороны работодателей.

"В случае обнаружения таких ошибок необходимо обратиться в отделение Соцфонда с заявлением о пересмотре пенсионных выплат, приложив к нему документы, подтверждающие периоды работы: архивные справки, копии трудовых договоров или иные официальные данные", – отметил депутат.

Заявление на получение накопительной пенсии можно подать через "Госуслуги", в офисе НПФ или Соцфонда, а также через МФЦ. Срок рассмотрения заявления – до 10 рабочих дней, однако может быть увеличен до 3 месяцев в случае необходимости предоставления дополнительных документов.

Гаврилов также предупредил о возможных ошибках в начислениях или отказах из-за технических сбоев. К примеру, если при выдаче СНИЛС были продублированы лицевые счета, то нужно подать заявление с правильными данными для получения выплат.

При отказе в выплате лучше всего уточнить причины в фонде, где были сформированы накопления. По словам депутата, чаще всего это связано с отсутствием страховых взносов, ошибками в документах либо несоблюдением условий для получения единовременной выплаты.

Граждане имеют право запросить письменное разъяснение отказа и подать претензию через "Госуслуги" либо в суд, если решение кажется необоснованным.

Парламентарий также сообщил о нескольких особенностях накопительной пенсии, которые важно учитывать. В частности, если гражданин пропустил момент обращения за ее назначением, то ежемесячный размер выплаты может увеличиться, поскольку ожидаемый период выплат будет снижаться на 12 месяцев за каждый год промедления.

"Если накопления не были востребованы, и пенсионер умер, их могут унаследовать ближайшие родственники, обратившись в фонд в течение шести месяцев", – заключил Гаврилов.

Глава кабинета министров Михаил Мишустин ранее подписал постановление об индексации социальных выплат на 9,5% в России с 1 февраля текущего года. Кроме того, Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и первому зампреду правительства Денису Мантурову следить за процессом доиндексации социальных и военных пенсий.

Экономист Татьяна Подольская сообщала, что разморозить накопительную часть пенсии можно через перевод в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Сделать эту операцию россияне могут на сайтах негосударственных пенсионных фондов, которые являются операторами ПДС, в приложениях и отделениях банков, а также на "Госуслугах".