Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат на 9,5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава кабинета министров Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных выплат на 9,5% в России с 1 февраля текущего года. Об этом он сообщил на совещании с заместителями, передает ТАСС.

Кроме того, Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и первому зампреду правительства Денису Мантурову следить за процессом доиндексации социальных и военных пенсий.

Таким образом, более 40 выплат, компенсаций и пособий будут увеличены на 9,5% по уровню фактической инфляции.

Общий размер маткапитала увеличится почти на 80 тысяч рублей по сравнению с 2024 годом и составит 912 тысяч рублей. Сумма сертификата на первого ребенка вырастет на 60 тысяч рублей и составит 660 тысяч рублей. За второго ребенка семья, не оформлявшая ранее сертификата, получит дополнительные 220 тысяч рублей.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, социальный фонд выплатит разницу в индексации пенсий за январь.