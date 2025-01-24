Депутат Гаврилов предложил повысить студенческие стипендии на 20–25%

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Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил увеличить студенческие стипендии на 20–25%, сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, даже с учетом помощи родителей или подработок минимальная стипендия в вузах составляет 2 056 рублей, в колледжах – 890 рублей. Однако это не покрывает минимальных базовых нужд учащихся.

"Чтобы исправить ситуацию, необходимо провести индексацию и установить минимальный размер академической стипендии хотя бы не ниже уровня прожиточного минимума. В 2025 году этот показатель составляет 17 733 рубля, и стипендии, безусловно, должны быть к нему привязаны", – пояснил он.

По мнению Гаврилова, существующая система стипендий и субсидий слабо компенсирует расходы студентов на обучение и проживание, поэтому он предложил рассмотреть поэтапный подход. Например, с 2026 года постепенно повышать стипендии на 20–25% каждый год, что поможет избежать существенной нагрузки на бюджет, но при этом будет решать финансовые проблемы учащихся.

По мнению депутата, нужно законодательно закрепить обязательную индексацию стипендий в соответствии с ростом инфляции для предотвращения обесценивания в дальнейшем. Кроме того, уточнил он, социальные стипендии студентов также нуждаются в пересмотре. С его слов, важно упростить процедуру оформления и обязать вузы оперативно рассматривать заявления для минимизации задержки выплат.

Помимо этого, региональные власти должны усилить контроль за соблюдением правил предоставления скидок на транспортные услуги для обучающихся в вузах и колледжах, а также расширить перечень маршрутов, на которых они действуют, подчеркнул собеседник агентства.

Налоговый вычет в размере до 19,5 тысячи рублей в год – один из немногих инструментов, доступных студентам, обучающимся на платной основе, подчеркнул Гаврилов. Однако не все знают о его существовании, также процедура оформления сложна и требует сбора различных документов. Необходимо разработать более простой механизм подачи заявок через "Госуслуги" с автоматической проверкой информации для повышения доступности этой меры поддержки, уточнил депутат.

Также парламентарий обратил внимание на общежития. По его словам, многие студенты, особенно платники и иногородние, не могут получить место в общежитии из-за дефицита. По мнению Гаврилова, для решения проблемы нужна госпрограмма строительства современных студенческих кампусов с учетом реальной потребности. Кроме того, он отметил важность обеспечения прозрачности распределения мест во избежание случаев, когда льготники и активные учащиеся остаются без них.

Внедрение таких мер позволит улучшить материальное положение студентов и сделать систему льгот и выплат более эффективной, указал Гаврилов. Увеличение стипендий, упрощение оформления соцвыплат и создание условия для комфортного обучения и проживания должны стать приоритетом госполитики в отношении молодежи, добавил он.

Ранее российский кабмин утвердил стипендию имени Г. И. Невельского, которую смогут получать лучшие студенты очных отделений вузов на Дальнем Востоке. Размер выплаты составит до 30 тысяч рублей. Претендовать на стипендию могут студенты-очники, поступившие в дальневосточные вузы с максимальным числом баллов ЕГЭ по профильному предмету.

