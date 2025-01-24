В ГД предложили сделать бесплатным проезд для студентов с детьми

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Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для студентов с детьми. Об этом сообщает RT, ссылаясь на копию обращения парламентария на имя заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Лантратова обратила внимание, что молодые россияне в возрасте от 20 до 30 лет несут основную ответственность за увеличение рождаемости в стране. Однако эта же категория граждан составляет значительную часть студенческого сообщества и проходит обучение по программам высшего образования. По мнению депутата, студенты, которые переживают этап создания семьи, особенно уязвимы на фоне совмещения своих образовательных, трудовых и семейных обязанностей.

В связи с этим парламентарий напомнила, что в России действует Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". Одна из его статей гласит, что лица, которые проходят обучение по образовательным программам, имеют право на меры социальной поддержки, в том числе на получение льгот при проезде в общественном транспорте.

"Необходимо отметить, что размеры и порядок предоставления таких мер поддержки регулируются нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, что приводит к значительным региональным различиям в объеме и доступности транспортных льгот для студентов", – указала Лантратова.

По ее мнению, на этом фоне важно изучить вопрос о возможном введении льготы для студентов, которые уже обзавелись семьей и детьми. Предполагается, что они могли бы получать компенсацию в размере 100% от стоимости проезда во всех видах общественного транспорта по территории того российского субъекта, где расположена образовательная организация, в которой они учатся.

В своем обращении депутат также уточняет, что скидку можно было бы предоставлять студентам очных отделений учреждений высшего и среднего профессионального образования. Парламентарий также подчеркнула, что реализация данной инициативы могла бы поспособствовать повышению эффективности поддержки, которую страна оказывает молодым семьям, a также улучшить демографическое положение.

Ранее Владимир Путин предложил повысить пособия по беременности и родам до прожиточного минимума. Предполагается, что их будут получать молодые женщины в качестве первоочередной меры поддержки от государства. Президент также призвал акцентировать внимание на студентках очных отделений вузов, колледжей, техникумов, которые планируют стать в будущем мамами.

