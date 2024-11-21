Милонов предложил выдавать семьям с пятью и более детьми земельный участок

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Семьям с пятью и более детьми необходимо выдавать земельный участок. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Как он утверждает, у семей с таким количеством детей расходов намного больше, поэтому им нужно оказывать особую помощь. Кроме земельного участка, Милонов предложил предоставлять возможность получения нулевой ипотеки на строительство дома.

"Какой бы не была квартира, она всегда будет маленькой для большой семьи", – резюмировал депутат.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее предложил ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. По его словам, это позволит повысить качество жизни за счет большего времени на воспитание детей и семейные дела.

Депутат отметил, что в современном мире, где баланс между работой и личной жизнью становится все более актуальным, такая мера способна снизить уровень стресса и повысить удовлетворенность жизнью.

К 2036 году в России планируется увеличить число многодетных семей до 2,7 миллиона.

