Вице-спикер ГД Чернышов предложил ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных

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В России могут ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных и одиноких родителей. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет РИА Новости со ссылкой на его обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

"Предлагаю предоставить возможность одному из родителей в многодетной семье при условии, что оба официально трудоустроены, переходить на четырехдневную рабочую неделю без снижения уровня дохода", – говорится в документе.

Также Чернышов предлагает наделить аналогичным правом одиноких родителей и дать возможность увеличения ежедневного времени работы таких сотрудников до 9 часов по соглашению с работодателем.

По его словам, эксперимент может быть проведен в течение 12 месяцев на территории одного или нескольких регионов или же на базе нескольких предприятий. По его итогам предлагается зафиксировать новый трудовой режим на федеральном уровне.

"Это не просто гибкость в графике, а возможность повысить качество жизни за счет большего времени на воспитание детей и семейные дела. В современном мире, где баланс между работой и личной жизнью становится все более актуальным, такая мера способна снизить уровень стресса и повысить удовлетворенность жизнью", – пояснил Чернышов, добавив, что данные меры могут стать важным шагом в поддержке семей.

Он также добавил, что мера не приведет к экономическим потерям для семей, так как доход сохранится на прежнем уровне.

Между тем в России число многодетных семей планируется увеличить более чем до 2,7 миллиона к 2036 году. Также проект направлен на повышение суммарного коэффициента рождаемости до не менее 1,8 и рост доли студенческих семей, получивших поддержку, минимум до 90%.

Для того чтобы студенты заключали браки и рожали детей, нужно обеспечить их базовые потребности, заявила ранее председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Среди них – отдельное жилье и выплаты, которые бы позволили студенческой семье жить и рожать ребенка. Также молодые люди должны получить образование, поэтому нужна помощь социальной няни, пояснила депутат.