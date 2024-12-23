В Подмосковье с 2025 года молодым семьям будут доплачивать по 300 тыс рублей

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Глава Подмосковья Андрей Воробьев во время традиционного обращения к местными жителям пообещал ввести со следующего года новую доплату для молодых семей. Его слова передает телеканал "360".

Как он заявил, молодым семьям при рождении третьего и более детей будут выплачивать около 300 тысяч рублей. При этом Воробьев уточнил, что оба родителя должны быть моложе 35 лет.

Ранее Владимир Путин предложил повысить пособия по беременности и родам до прожиточного минимума для молодых женщин. Он счел необходимым уделить особое внимание будущим мамам, которые являются студентками очных отделений вузов, колледжей, техникумов. С этой инициативой глава государства выступил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей.

До этого президент призывал в 2025 году создать в стране условия для перелома демографической ситуации. При этом глава государства назвал это "сложной задачей". Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила провести в РФ Десятилетие семьи.

