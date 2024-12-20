Единое пособие на одного ребенка превысит 17 тыс руб с 2025 года

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Единое пособие на детей увеличится на 14,8% за счет роста прожиточного минимума. Таким образом, с 1 января 2025 года выплата превысит 17 тысяч рублей на одного ребенка, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Глава ведомства также обратил внимание, что данное пособие получает каждый третий ребенок в стране. Его слова приводит ТАСС.

Прибавки ждут получателей всех социальных выплат, указала ранее юрист Оксана Красовская. Индексирование должно произойти как на федеральном, так и на региональном уровне. В результате прожиточный минимум в Москве на ребенка в 2025 году составит 20 663 рубля, став больше на 1 077 рублей по сравнению с предыдущим годом.

Вместе с тем Владимир Путин предложил повысить пособия по беременности и родам до прожиточного минимума для молодых женщин. Он счел необходимым уделить особое внимание будущим мамам, которые являются студентками очных отделений вузов, колледжей, техникумов. С этой инициативой глава государства выступил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей.