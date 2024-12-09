Юрист Красовская назвала размер прибавки к социальным выплатам с 1 января

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Получателей социальных выплат ждут прибавки с 1 января 2025 года, включая рост прожиточного минимума на ребенка в Москве, сообщает Life.ru со ссылкой на ведущего юриста Европейской юридической службы Оксану Красовскую.

Индексирование выплат ждет как на федеральном уровне, так и на региональном. В частности, из-за повышения прожиточного минимума в РФ должны подрасти и пособия по рождению и воспитанию ребенка, подчеркнула специалист.

В результате прожиточный минимум в Москве на ребенка в 2025 году составит 20 663 рубля, став больше на 1 077 рублей по сравнению с предыдущим годом. В Подмосковье аналогичный показатель вырастет с 17 474 рублей до 18 723 рублей, в Санкт-Петербурге – с 16 039 до 18 749, а в Ленинградской области – с 15 739 до 18 405 рублей.

С 2025 года уходящие в декрет работающие женщины смогут получить свыше 794 тысяч рублей за 140 дней отпуска по беременности и родам. Максимальная выплата составит свыше 5 673 рублей в день.

"Расчет производится исходя из заработка за два предыдущих года, предшествующих наступлению декрета. То есть если женщина за два предыдущих года имела хороший заработок и он достигает вышеуказанных сумм или даже выше, то она получит максимальный размер пособия. Это же касается и обычных больничных", – добавила Красовская.

С 1 января следующего года возрастет и пособие по уходу за ребенком до полутора лет, составив свыше 68 995 рублей. Индексация ежемесячных выплат на покупку детских товаров достигнет 4,9%, поэтому для детей от 3 до 9 лет они составят 878 рублей.

Аналогично станет больше компенсация за питание беременных женщин, детей до 2 лет и детей от 2 до 3 лет. Кроме того, проиндексируют выплату по рождению первого ребенка, которую выдают каждый месяц, до 5 486 рублей. Также повысится денежная компенсация за школьную форму многодетным семьям, региональный маткапитал на третьего ребенка, выплата на улучшение условий жилья и некоторые региональные льготы.

В ГД ранее рассказывали, что в трехлетнем бюджете РФ заложено повышение материнского капитала до 1 миллиона рублей на второго ребенка для тех семей, которые не получили выплату на первенца. Такого размера социальная выплата может достигнуть через 3 года.

