Минтруд выступил против использования маткапитала на образование родителей

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Российское министерство труда не поддержало идею использования материнского капитала на получение образования молодыми родителями, пишет РИА Новости со ссылкой на документ за подписью первого замминистра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной.

Такую идею ранее направил в Минтруд депутат ГД Сергей Колунов. Однако в министерстве посчитали это неэффективным расходованием бюджета, так как получение гражданами второго платного образования не является обязательством государства.

"Изменения в большей мере будут способствовать стимулированию рынка платных образовательных услуг", – сказано в ответе Баталиной.

При этом подобная возможность может ущемить права самих детей на получение собственного образования и жилья. Минтруд допустил включение нового направления использования средств маткапитала только в том случае, если будут гарантии окончания платного образования и получения родителями профессиональных навыков.

Колунов в беседе с журналистами подчеркнул, что инициатива нужна для поддержки молодых пар и родителей, которые только получают или хотят получить первое высшее образование. Так, ни о каком втором высшем образовании, о котором говорится в ответе министерства, речи не идет.

"Направлю инициативу с более подробным описанием в министерство еще раз. Уверен, ведомство внимательно изучит ее", – пообещал парламентарий.

При этом материнский капитал в России может достичь 1 миллиона рублей на второго ребенка для семей, которые не получали его при рождении первого, через три года. Подобное увеличение маткапитала предусмотрено трехлетним бюджетом, в соответствии с реальным размером инфляции.

