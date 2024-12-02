Депутат Крупник предложил ввести зарплату родителей детей-инвалидов

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Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил учредить отдельную зарплату-пенсию для родителей, принявших решение о семейном уходе за своими тяжелобольными детьми в ущерб возможности работать, передает RT.

С таким предложением он обратился к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Крупник напомнил, что в стране проживают тысячи детей-инвалидов, нуждающихся в ежедневном уходе и постоянной заботе. При этом не все из них являются пациентами специализированных государственных учреждений.

"Многие родители отказываются от карьеры и атрибутов благополучия, предпочитая посвятить свою жизнь уходу за больным ребенком", – пояснил он.

Депутат считает, что зарплата для таких людей могла бы составлять около 50 тысяч рублей. При этом, по его мнению, конечный размер выплаты должен обсуждаться после того, как инициативу одобрят.

Также Крупник отметил, что механизм включения времени ухода за ребенком-инвалидом в трудовой стаж должен быть максимально прозрачен и прост для родителя, который решил оставить работу ради ухода за больным.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что материнский капитал на первого ребенка вырастет на 46 тысяч рублей в 2025 году. Выплата за рождение второго увеличится на 61 тысячу. Кроме того, с 1 февраля 2025 года материнский капитал будет проиндексирован в соответствии с уровнем фактической инфляции.