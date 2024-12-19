Российские семьи получат детские пособия и выплаты досрочно перед Новым годом

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Социальный фонд России перечислит семьям все детские пособия до конца года. Обычно они приходят в начале января, сообщается на сайте организации.

"В связи с приближающимися новогодними праздниками уже через неделю, 25 декабря, родители получат следующие выплаты за декабрь: единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет", – подчеркнул фонд.

Досрочно пособие будет выдано и на ребенка военного по призыву и по уходу за несовершеннолетними до 1,5 года, оформленное в декрете или работающему родителю. Зачисление средств затронет также семьи, которые предпочли безналичное получение через банк.

"Если пособие доставляет почта, выплата пройдет в январе и продлится до 25-го числа по графику работы отделений Почты России в каждом регионе", – объяснили в учреждении.

Кроме того, семьям выдадут ежемесячную выплату из маткапитала на ребенка до трех лет и пособие по уходу за ребенком до 1,5 года, которое выплачивается одному из опекунов.

Ранее Минтруд и Минобрнауки поддержали инициативу повысить пособие беременным студенткам вузов и колледжей до уровня МРОТ, Минфин пока не стал ее комментировать. Законодатели считают, что обычная выплата в размере 2–5 тысяч рублей может спровоцировать отказ от рождения ребенка. По данным Финансового университета при правительстве РФ, в 2023 году учебу с материнством совмещали около 27,7 тысячи российских студенток.

