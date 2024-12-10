Минтруд и Минобрнауки поддержали предложение повысить пособие беременным студенткам

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Минтруд и Минобрнауки поддержали инициативу повысить пособие беременным студенткам вузов и колледжей до уровня МРОТ, Минфин пока не стал ее комментировать. Об этом сообщает газета "Известия".

С такой просьбой к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Право на материальную помощь предлагается предоставлять студенткам, которые получают первое образование в очной форме. Законодатели считают, что обычная выплата в размере 2–5 тысячи рублей может спровоцировать отказ от рождения ребенка.

"Размер пособий еще в стадии обсуждения с коллегами из разных министерств. Я предложила его привязать к МРОТ, с этим согласны в Минобрнауки, а в Минтруда считают, что инициатива в этой части нуждается в доработке. Договорились объединить усилия и вместе выбрать наиболее подходящую формулировку в закон. Важно помочь девушкам совместить учебу с беременностью, избежать решений, о которых можно потом пожалеть", – рассказала Лантратова.

Она обратила внимание, что в последние годы девушки не спешат рожать, а хотят сначала получить образование и опыт работы, заработать денег. При этом основная задача по увеличению рождаемости лежит именно на молодом поколении 20–30 лет, а это в большинстве своем студенты вузов, колледжей, техникумов.

По данным Финансового университета при правительстве РФ, в 2023 году учебу с материнством совмещали около 27,7 тысячи российских студенток. Из них 13,5 тысячи студенток воспитывали детей младше трех лет. К началу 2024 года цифра возросла до 36,9 тысячи человек.

Владимир Пути ранее заявил, что в России уже в 2025 году должны быть созданы условия для перелома демографической ситуации. При этом глава государства назвал это "сложной задачей".

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила провести в РФ Десятилетие семьи. Как она подчеркнула, для достижения целей нужны огромные вложения сил, ресурсов и времени.

Между тем число многодетных семей в России планируется увеличить более чем до 2,7 миллиона. По результатам реализации стратегии ожидаемая продолжительность жизни достигнет отметки 81 год. Также проект направлен на повышение суммарного коэффициента рождаемости до не менее 1,8 и рост доли студенческих семей, получивших поддержку, минимум до 90%.