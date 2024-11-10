Кабмин утвердил стипендию для лучших студентов вузов Дальнего Востока

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Правительство России утвердило стипендию имени Г. И. Невельского, которую смогут получать лучшие студенты очных отделений вузов дальневосточного федерального округа, сообщается на сайте кабмина.

Размер этой вылаты составит 30 тысяч рублей. Постановление об учреждении стипендии уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Претендовать на ее получение будут студенты-очники, поступившие в дальневосточные вузы с максимальным числом баллов единого государственного экзамена по предмету, который является для них профильным. Кроме того, эта стипендия будет предназанчена студентам, успевшим до поступления в вуз стать победителями и призерами олимпиад среди школьников.

Чтобы сохранить выплаты при переводе на второй и дальнейшние курсы, студенты должны будут иметь оценики "отлично" и "хорошо" после проведения промежуточной аттестации. Вместе с тем получателям стипендии нужно будет делать публикации в рецензируемых научных изданиях и материалах конференций.

Учитываться также будут гранты, которые студент получил на выполнение научно-исследовательской работы, а также достижение победы во всероссийской или международной олимпиаде и прочих конкурсах.

При этом получать стипендию смогут как учащиеся государственных вузов, так и студенты негосударственных организаций. За отбор стипендиатов будут отвечать ученые советы образовательных организаций.

Ранее Владимир Путин поддержал идею создать стипендию имени профессора Людмилы Вербицкой для преподавателей русского языка и литературы, работающих за рубежом. Он назвал профессора Вербицкую замечательным педагогом, ученым и настоящим подвижником.