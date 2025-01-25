Депутат ГД Чаплин: размер страховой пенсии с февраля составит около 25 тыс рублей

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В России средний размер страховой пенсии по старости с февраля составит порядка 25 тысяч рублей. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин.

По словам депутата, с 1 января средний размер страховой пенсии по старости увеличился на 7,3%. Сейчас сумма выплат составляет 24 059 рублей. Однако после перерасчета эта сумма станет больше на 2,2%.

Между тем министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в России в текущем году общий размер маткапитала после индексации составит 912 тысяч рублей. По его словам, с 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка составит 660 тысяч рублей. Котяков также подчеркнул, что за второго ребенка семья, которая ранее не оформляла сертификат, получит еще 220 тысяч рублей.

Глава ведомства добавил, что свыше 40 пособий, компенсаций и выплат увеличат на 9,5% с февраля по уровню фактической инфляции. При этом соответствующие постановления уже готовы и внесены в правительство. Также соцфонд выплатит разницу в индексации пенсий за январь.