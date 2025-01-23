Свыше 40 выплат и пособий проиндексируют в России

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В России свыше 40 выплат, компенсаций и пособий увеличат на 9,5% с 1 февраля текущего года по уровню фактической инфляции, заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании Владимира Путина с правительством. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, общий размер маткапитала увеличится почти на 80 тысяч рублей по сравнению с 2024 годом и составит 912 тысяч рублей, подчеркнул министр.

Кроме того, сумма сертификата на первого ребенка вырастет на 60 тысяч рублей и составит 660 тысяч рублей. За второго ребенка семья, не оформлявшая ранее сертификата, получит дополнительные 220 тысяч рублей.

Также на совещании Котяков отметил, что социальный фонд выплатит разницу в индексации пенсий за январь.