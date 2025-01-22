Юрист Виноградов рассказал, какие выплаты семьям с детьми вырастут в феврале 2025 года

Фото: 123RF/deagreez

Российских семей с детьми ждут несколько существенных повышений в ряде социальных пособий в 2025 году, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

С 1 февраля возрастет сумма единовременного пособия при рождении ребенка до 26,4 тысячи рублей. Это также означает прибавку к январю на 1 796 рублей, отметил он.

"Пособие выплачивается на каждого новорожденного, что особенно актуально для родителей, у которых появляется сразу несколько детей", – рассказал эксперт в беседе с RT.

В следующем месяце произойдет индексация материнского капитала на 7,3%, напомнил Виноградов. После перерасчета сумма выплаты на первенца составит 676 тысяч рублей, а на второго – 217 тысяч либо 894 тысячи, если ранее средства на первого ребенка не были получены.

В этом году также ожидается увеличение максимальной суммы пособия по беременности и родам для трудоустроенных женщин. В случае стандартного декретного отпуска, который длится 140 дней, сумма пособия составит 794 355 рублей. Если беременность протекает с осложнениями и отпуск длится 156 дней, то размер выплаты увеличится до 885 139 рублей, а при многоплодной беременности и продолжительности отпуска в 194 дня сумма составит 1 100 750 рублей.

"Эти цифры почти в 1,5 раза превосходят показатели 2024 года", – подчеркнул профессор.

Кроме того, размер единого пособия на детей и беременным женщинам в 2025 году будет зависеть от регионального прожиточного минимума. Размер выплат в среднем составляет от 8,8 до 17,7 тысячи рублей в месяц для детей и от 9,6 до 19,3 тысячи – для будущих матерей.

"Минимальная сумма ежемесячной компенсации по уходу за малышом до достижения им возраста полутора лет в 2025 году составит 9227,24 рубля, максимальная – 68 995,48 рублей", – заключил Виноградов.

Депутаты Госдумы ранее предложили повысить пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет с 40 до 60%. Также указывалось, что минимальный размер выплаты должен быть равен региональному прожиточному минимуму на ребенка. По мнению авторов инициативы, предложенные меры поспособствуют росту рождаемости.

До этого Владимир Путин призвал повысить пособия по беременности и родам до прожиточного минимума. Они должны будут выплачиваться молодым женщинам в качестве первоочередной меры поддержки от государства. Президент также призвал акцентировать внимание на студентках очных отделений вузов, колледжей и техникумов, которые готовятся стать мамами.

