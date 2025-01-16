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16 января, 14:44

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Депутат Бессараб поддержала идею выплачивать до 20 тыс рублей из остатков маткапитала

В Госдуме оценили идею выплачивать до 20 тыс рублей из остатков маткапитала

Фото: depositphotos/vodolej

Увеличение выплаты из остатков материнского капитала до 20 тысяч рублей станет хорошим подспорьем для семей. Таким мнением с Москвой 24 поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее в нижнюю палату парламента внесли законопроект о повышении размера выплаты из остатков маткапитала с 10 до 20 тысяч рублей. Инициатором документа стал глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Мера поможет материально поддержать большее количество семей с детьми, убежден депутат.

Светлана Бессараб не увидела препятствий для реализации такой идеи. Она напомнила, что Владимир Путин принял решение разрешить семьям использовать до 10 тысяч рублей из остатков материнского капитала в 2024 году. При этом глава государства не исключал дальнейшего повышения этой суммы.

Предложение увеличить порог логично, поскольку происходит ежегодная индексация, – в том числе остатков материнского семейного капитала. С 1 февраля 2025 года он повысится как минимум на 7,3%. Поэтому увеличение размера выплаты из остатков могло бы быть реализовано.
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

"Сказать, что это всерьез повлияет на жизнь семей, нельзя. Но вместе с тем это станет хорошим подспорьем в организации отдыха, подготовке к школе, приобретении необходимых для детей товаров", – указала Бессараб.

Ранее группа депутатов Госдумы во главе с Леонидом Слуцким предложила повысить пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет с 40 до 60%. Также в документе указано, что минимальный размер выплаты должен быть равен региональному прожиточному минимуму на ребенка. По мнению авторов инициативы, предложенные меры поспособствуют росту рождаемости.

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