ТАСС: проект о выплате семьям до 20 тыс рублей из остатков маткапитала внесут в ГД

Фото: depositphotos/Professor25

В Госдуму внесут законопроект, который разрешает выплату неистраченных остатков материнского капитала до 20 тысяч рублей. Документ будет внесен на рассмотрение парламентариев 16 января, сообщает ТАСС.

Инициатором разработки законопроекта стал глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что данная инициатива поможет материально поддержать большее количество семей с детьми.

По его словам, целесообразно увеличить сумму единовременной выплаты остатка средств маткапитала, учитывая резкий рост цен на многие товары и услуги, в том числе на отдых, школьную форму и принадлежности.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении до 31 декабря 2030 года программы материнского капитала. Согласно документу, с 2027 по 2030 год около пяти миллионов российских семей смогут претендовать на получение данного вида поддержки.

В свою очередь, министерство труда и социальной защиты России предложило перевести программу материнского капитала в бессрочный формат.

С 1 февраля маткапитал будет проиндексирован на 7,3%. Выплата на первого ребенка вырастет на 46 тысяч рублей, до 677 тысяч рублей, а на второго – на 61 тысячу, до 894 тысяч рублей.