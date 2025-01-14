Минтруд предложил сделать программу маткапитала бессрочной

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Министерство труда и социальной защиты России предложило перевести программу материнского капитала в бессрочный формат, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Андрея Пудова.

Он отметил, что в данный момент программа имеет срочный характер, однако бессрочный формат необходимо рассматривать с учетом бюджетных ограничений.

Между тем Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2030 года.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что с 2027 по 2030 год около пяти миллионов российских семей смогут претендовать на получение поддержки. Предварительно, реализация инициативы потребует дополнительных бюджетных затрат в размере 2,776 триллиона рублей в указанный период.

С 1 февраля маткапитал будет проиндексирован на 7,3%. Выплата на первого ребенка вырастет на 46 тысяч рублей, до 677 тысяч рублей, а на второго – на 61 тысячу, до 894 тысяч рублей.