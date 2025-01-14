ГД приняла в первом чтении законопроект о продлении маткапитала

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении до 31 декабря 2030 года программы материнского капитала.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что с 2027 по 2030 год около пяти миллионов российских семей смогут претендовать на получение данного вида поддержки.

Предварительно, реализация инициативы потребует дополнительных бюджетных затрат в размере 2,776 триллиона рублей в указанный период.

Правительство России направило законопроект на рассмотрение в декабре 2024 года. Он предусматривает внесение изменений в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

С 1 февраля маткапитал будет проиндексирован на 7,3%. Выплата на первого ребенка вырастет на 46 тысяч рублей, до 677 тысяч рублей, а на второго – на 61 тысячу, до 894 тысяч рублей.

Ранее правительство поддержало законопроект, предлагающий расширить запрет на увольнение единственного кормильца семьи, в которой трое или более детей в возрасте до 14 лет, при условии его доработки.

В документе подчеркивалось, что инициатива игнорирует ситуацию, в которой один из родителей может не состоять в трудовых отношениях, однако иметь источник дохода.