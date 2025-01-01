Подмосковные семьи получат допвыплату за третьего и последующих детей

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С 2025 года в Московской области начнет действовать единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей в молодых семьях, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В декабре 2024 года Московская областная дума приняла закон, который предусматривает выплату для молодых семей, не достигших 35-летнего возраста. Это касается как супругов, состоящих в официальном браке и проживающих в Московской области, так и одиноких родителей.

Между тем Владимир Путин призвал обеспечить реализацию мер для преодоления негативных демографических тенденций и повышения рождаемости в 2025 году. Выполнить поручение до 1 июня должны будут правительство, Центробанк и исполнительные органы субъектов РФ. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава регулятора Эльвира Набиуллина и власти регионов.