Путин предложил давать сотрудникам с детьми дополнительные выходные

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Владимир Путин предложил работодателям давать дополнительные выходные дни сотрудникам с семьями. Об этом он заявил на заседании Госсовета, сообщает пресс-служба Кремля.

Также Путин отметил, что компании могут оказывать помощь в получении путевок таким сотрудникам.

В Госдуму внесли проект поправок к статье 13 закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми", который регулирует порядок выдачи материнского капитала.

По действующему закону программа маткапитала действует до конца 2026 года, а новые изменения продляют ее до 31 декабря 2030 года.

Размер маткапитала будет индексироваться. Так, с 1 февраля 2024 года сумма составляет 631 тысячу рублей на первого ребенка, а на второго – 202,6 тысячи рублей.

С 2025 года ожидается увеличение маткапитала на 7,3%, поэтому на первого ребенка будут начислять 646 тысяч рублей, а на второго – 217,4 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготы героев труда РФ на матерей-героинь. Он также добавил, что нужно делать все, чтобы у многодетных было как можно меньше проблем.