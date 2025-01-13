Кабмин РФ поддержал расширение запрета на увольнение кормильца многодетной семьи

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Правительство РФ поддержало законопроект, предлагающий расширить запрет на увольнение единственного кормильца семьи, в которой трое или более детей в возрасте до 14 лет, при условии его доработки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект отзыва кабмина.

В документе подчеркивается, что инициатива игнорирует ситуацию, в которой один из родителей может не состоять в трудовых отношениях, однако иметь источник дохода.

Также в кабмине отметили, что законопроект может "повлечь за собой снижение конкурентоспособности" на рынке труда, поскольку трудоустройство ряда категорий сотрудников создает для работодателей дополнительную финансовую и административную нагрузку.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев заявил, что правительство РФ обеспечит скидку до 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты для детей в возрасте до 12 лет. При этом российские авиакомпании уже предлагают скидочные программы для перевозки детей. Однако размер скидки варьируется от 15 до 50% в сравнении с ценами на билеты для взрослых.