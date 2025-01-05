В ГД разрабатывают проект о возможности тратить маткапитал на обучение родителей

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Депутаты Госдумы готовят законопроект, который предоставит возможность тратить средства материнского капитала на образование родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо зампреда думского комитета по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

Отмечается, что в случае принятие законопроекта право потратить маткапитал на образование появится у женщин, родивших первенца после января 2020 года, а также родивших или усыновивших второго, третьего или последующего ребенка. Помимо этого, данная возможность появится также и у мужчин, которые являются единственными усыновителями первого, второго или последующих детей.

"Данная инициатива позволит семьям увеличить свои доходы и тем самым повысить уровень благосостояния своих детей, а также будет способствовать улучшению демографической обстановки в стране", – отметил парламентарий.

По его словам, проект также будет способствовать развитию некоторых системообразующих отраслей экономики страны.

С 1 февраля 2025 года материнский капитал будет проиндексирован на уровне 7,3%. В результате выплата на первого ребенка вырастет на 46 тысяч рублей, до 677 тысяч рублей, а на второго – на 61 тысячу и достигнет 894 тысяч рублей. Власти рассчитывают, что этой мерой поддержки в следующем году воспользуются свыше миллиона граждан.