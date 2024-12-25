Депутат Чаплин: маткапитал не увеличивается при рождении двойни

Фото: depositphotos/vodolej

Материнский капитал не увеличивается при рождении двойни, рассказал в беседе с News.ru депутат Госдумы Никита Чаплин.

Как пояснил парламентарий, такая семья может оформить сертификат всего один раз. При этом сумма определяется не количеством детей, а датами их рождения.

"Если женщина рожает в третий раз, семья может рассчитывать на выплаты только в том случае, если ранее не использовала право на материнский капитал", – сказал Чаплин, добавив, что в случае двойни женщина может оформить маткапитал на любого из новорожденных.

Однако, отметил депутат, родители могут рассчитывать на несколько других выплат. К примеру, 18 тысяч рублей за каждого ребенка, ежемесячные декретные выплаты и субсидию в размере до 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. В некоторых регионах также предоставляется дополнительный маткапитал.

"Если первый ребенок был рожден до 2020 года, родители второго ребенка могут рассчитывать на выплату полной суммы капитала за него. В тех случаях, когда семья уже получила маткапитал за первого ребенка, за второго полагается доплата в размере около 217 тысяч рублей", – заключил Чаплин.

С 1 февраля 2025 года материнский капитал будет проиндексирован на уровне 7,3%. В результате выплата на первого ребенка вырастет на 46 тысяч рублей, до 677 тысяч рублей, а на второго – на 61 тысячу и достигнет 894 тысяч рублей.

Власти рассчитывают, что этой мерой поддержки в следующем году воспользуются свыше миллиона граждан.