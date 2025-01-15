В ГД внесен законопроект о выплате пособия на ребенка только проживающему с ним родителю

Фото: портал мэра и правительства/Максим Денисов

Депутаты Госдумы Нина Останина и Ярослав Нилов внесли в нижнюю палату парламента законопроект о праве на получение ежемесячного пособия на ребенка только для тех родителей, с которыми он проживает. Документ был опубликован в базе данных ГД.

В соответствии с действующим законодательством, право на получение ежемесячного пособия по рождению и воспитанию ребенка имеет один из родителей или усыновителей несовершеннолетних детей. При этом он должен быть россиянином и постоянно проживать на территории страны. Однако в законе не указано, что данное пособие должно выплачиваться только тому родителю, который живет вместе с ребенком.

Авторы законопроекта обратили внимание, что на фоне роста количества неполных семей в стране важно учитывать реальное распределение обязанностей по уходу и воспитанию детей. Статистика, на которую ссылаются инициаторы, свидетельствует, что большая часть трудов по обеспечению потребностей детей лежит на тех родителях, с которыми они живут.

В пояснительной записке также указано, что в случае принятия такого подхода страна сможет поддерживать родителей, которые попадают в трудные жизненные ситуации, и помощь будет направляться тем, кто в ней действительно нуждается.

Ранее Владимир Путин предложил повысить пособия по беременности и родам до прожиточного минимума. Они должны будут выплачиваться молодым женщинам в качестве первоочередной меры поддержки от государства. Президент также призвал акцентировать внимание на студентках очных отделений вузов, колледжей и техникумов, которые готовятся стать мамами.