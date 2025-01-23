Общий размер маткапитала в РФ составит 912 тыс рублей в 2025 году

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Общий размер материнского капитала в России составит 912 тысяч рублей в 2025 году после индексации. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании Владимира Путина с правительством.

Котяков подчеркнул, что указанная сумма почти на 80 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. Он подчеркнул, что с 1 февраля текущего года сумма сертификата на первого ребенка увеличится на 60 тысяч рублей и составит 660 тысяч рублей. За второго ребенка семья, не оформлявшая ранее сертификата, получит дополнительные 220 тысяч рублей.

Кроме того, более 40 пособий, компенсаций и выплат будут увеличены на 9,5% с февраля по уровню фактической инфляции. По словам министра, постановления уже подготовлены и внесены в правительство.

Глава ведомства также заявил, что социальный фонд выплатит разницу в индексации пенсий за январь.

"Средства будут предоставлены гражданам по обычному графику доставки – с 3-го по 25-е число месяца, то есть каждый пенсионер получит увеличенные выплаты в привычное для него время", – обратил внимание Котяков.

Между тем с 1 февраля маткапитал будет проиндексирован на 7,3%. Выплата на первого ребенка вырастет на 46 тысяч рублей, до 677 тысяч рублей, а на второго – на 61 тысячу, до 894 тысяч рублей.

Кроме того, Минтруд предложил перевести программу материнского капитала в бессрочный формат. Замглавы ведомства отметил, что в данный момент программа имеет срочный характер, однако бессрочный формат необходимо рассматривать с учетом бюджетных ограничений.