Депутат Разворотнева поддержала увеличение выплат многодетным семьям для погашения ипотеки

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Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева прокомментировала инициативу о повышении выплат с 450 тысяч до 1 миллиона рублей для погашения ипотеки семьям, в которых трое или более детей, с начала 2025 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Депутат заявила, что данное предложение является очень разумным, однако она засомневалась, что его возможно будет реализовать в ближайшее время, так как на данный момент проект бюджета на трехлетний срок уже сверстан.

Разворотнева выразила надежду, что в будущем бюджет будет пересмотрен.

"Все очень надеются, что все-таки 2025 год станет годом нашей победы, и бюджет будет перекраиваться в сторону социальных направлений. И, возможно, через год-два эта инициатива обретет уже какие-то более реальные контуры", – заключила она.

Ранее правительство РФ поддержало расширение запрета на увольнение кормильца из многодетной семьи. В документе отметили, что инициатива игнорирует ситуацию, в которой один из родителей может не состоять в трудовых отношениях, но иметь источник дохода.

В кабмине заявили, что законопроект может повлечь за собой снижение конкурентоспособности на рынке труда, так как трудоустройство ряда категорий сотрудников создает дополнительную нагрузку на работодателей.

