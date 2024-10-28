В Госдуму внесен проект о праве использовать маткапитал в любое время с рождения ребенка

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Группа депутатов и сенаторов во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, предлагающий дать право на использование материнского капитала в любое время с момента рождения ребенка. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе парламента.

В пояснительной записке к проекту указано, что в данный момент право на дополнительные меры поддержки родители получают со дня рождения или усыновления ребенка, однако они не могут воспользоваться им до истечения трех лет.

Исключения составляют случаи перевода средств на первоначальный взнос, погашение основного долга и уплату процентов по ипотеке, а также на покупку товаров и оплату услуг для адаптации детей-инвалидов и услуг дошкольного образования. Также законодательство предусматривает получение семьями ежемесячной выплаты.

Авторы инициативы полагают, что введение предложенной ими меры поможет поддержать семьи с детьми, значительно улучшив их положение. В случае принятия законопроекта родители смогут быстрее реализовать право закрепленные меры господдержки, подчеркнули депутаты.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что материнский капитал на первого ребенка вырастет на 46 тысяч рублей в 2025 году. Выплата за рождение второго увеличится на 61 тысячу. Кроме того, с 1 февраля 2025 года материнский капитал будет проиндексирован в соответствии с уровнем фактической инфляции.