Соцфонд выплатит россиянам разницу в индексации пенсий за январь в феврале

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Социальный фонд планирует выплатить россиянам разницу в индексации пенсий за январь в феврале. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании с Владимиром Путиным, передает сайт Кремля.

"С учетом задачи, которую вы поставили вчера, социальный фонд уже пересчитывает размеры пенсий, увеличенные выплаты придут всем 39 миллионам пенсионеров в феврале, и тогда же будет перечислена доплата за январь месяц", – сказал Котяков.

По его словам, россияне получат средства в привычное для них время. В настоящее время в правительство уже внесены необходимые документы.

Ранее Путин распорядился повысить страховые пенсии и пособия на 9,5%. По словам главы государства, в начале года индексация произошла на прогнозное значение (7,3%), однако по итогу реальный показатель инфляции оказался выше.

Отмечалось, что индексация будет оформлена "задним числом", с 1 января 2025 года. Президент поручил правительству провести необходимые действия в самые короткие сроки.