Путин поручил проиндексировать страховые пенсии и пособия на 9,5%

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Страховые пенсии и пособия в России проиндексируют с 1 января на 9,5%. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Прошу реализовать это решение, что называется, задним числом. Пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале", – сказал президент РФ.

Путин подчеркнул, что будут дополнительно проиндексированы военные пенсии с учетом роста цен. Российский лидер добавил, что в числе приоритетов бюджета остается обеспечение социальной справедливости и повышение благополучия граждан с невысокими доходами.

Глава государства попросил кабмин в самые короткие сроки принять необходимые решения для индексации пенсий.

Ранее член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина заявила о готовности федерального бюджета к дополнительной индексации пенсий россиян. Она напомнила, что пенсии работающих и неработающих пенсионеров с начала 2025 года увеличили на 7,5%.

В свою очередь, депутат Госдумы Никита Чаплин отмечал, что в ближайшие два года в России произойдут еще четыре индексации пенсии.