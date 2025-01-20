Член совета Госдумы Тумин: пенсии россиян надо внепланово повысить на 2–3%

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Гражданам России нужно внепланово повысить пенсии на 2–3%, заявил "Газете.ру" член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

Он назвал возможной внеочередную индексацию пенсий на 2–3% весной-летом. Однако увеличение пенсий, считает эксперт, коснется неработающих пенсионеров как самой незащищенной категории населения.

"Хотя и поддержка работающих пенсионеров также очевидна – их пенсии в этом году проиндексируют впервые с 2016 года. Вместе с тем растет и минимальный размер оплаты труда, от которого часто зависит доход работающих пожилых людей", – пояснил Тумин.

Собеседник издания выразил уверенность, что потребность во внеочередной индексации возникла из-за роста цен. Он отметил соцориентированность исполнения госбюджета примерно с 2020 года. В 2025-м на реализацию соцпрограмм выделено 6,5 триллиона рублей.

Кроме того, россиянам по итогам 2024 года сделают перерасчет пенсий с учетом инфляции в 9,52%, добавил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, планируется выплатить суммы индексации и за январь этого года. Согласно его оценке, средняя пенсия в этом году приблизится к 25 тысячам рублей.

Ранее член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина заявила о готовности федерального бюджета к дополнительной индексации пенсий россиян. Она напомнила, что пенсии работающих и неработающих пенсионеров с начала 2025 года увеличили на 7,5%. Доиндексация страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год может произойти с 1 февраля, если российское правительство примет такое решение.