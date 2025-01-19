В ГД заявили о готовности бюджета к индексации пенсий еще на 2,22%

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Федеральный бюджет готов к дополнительной индексации пенсий гражданам России. Об этом РИА Новости заявила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.

Пенсии работающих и неработающих пенсионеров с начала года были проиндексированы на 7,5%. Доиндексация страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год может произойти с 1 февраля, если правительство России примет такое решение.

"Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам", – отметила Стенякина.

Депутат уточнила, что индексация пенсий затронет порядка 40 миллионов граждан. Доиндексация может составить 2,22%.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что в ближайшие два года в России произойдут еще четыре индексации пенсии. В 2026 году выплаты вырастут с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля – на 5,5%. В 2027 году в эти же месяцы пенсии повысят на 4 и 4,1% соответственно.

