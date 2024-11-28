Эксперт Иванова-Швец: выйти на пенсию в 2025-м могут только отдельные категории россиян

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Выйти на заслуженный отдых в 2025 году смогут только некоторые категории граждан, рассказала Москве 24 доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"Когда меняли пенсионный возраст, сделали переходный период. И был составлен график, когда на пенсию выходят граждане, достигшие определенного возраста. В нем есть годы, когда на страховую по возрасту выходить не будут", – пояснила она.



Людмила Иванова-Швец доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Это было в 2023 году. Такая же ситуация будет в 2025-м и 2027 годах. То есть они пропускаются для традиционного выхода на пенсию.

Исключение составляют определенные категории граждан, имеющие право на досрочный выход, – работники вредных и опасных производств; граждане, которые работают в районах с особыми климатических условиями; многодетные матери и другие.

"В 2026 году на пенсию снова смогут выходить граждане, достигшие определенного возраста. Это женщины 1967-го и мужчины 1962 годов рождения. Для этого у них должно быть не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов", – указала эксперт.



Людмила Иванова-Швец доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Для оформления пенсии нужно обратиться в Социальный фонд. Можно сделать это лично, а также через центр "Мои документы" или госуслуги. Лучше заранее заказать выписку из Социального фонда, чтобы узнать, хватает ли для выхода на пенсию стажа и коэффициентов – получить ее можно на портале госуслуг.

Если не хватает стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов, их можно заработать, продолжив трудиться, либо докупить, обратившись в Соцфонд и внеся определенную сумму. Всего можно приобрести не более половины стажа, необходимого для начисления пенсии, предупредила эксперт.

Ранее депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин выразил мнение, каким должен быть справедливый размер пенсии для неработающих пожилых в 2025 году. По его словам, сумма должна составлять 40% от средней зарплаты на текущий момент. Кроме того, Никитин предложил установить минимальный размер пенсии по стране в размере 35 тысяч рублей.