Депутат Бессараб: выплаты работающим и неработающим пенсионерам могут сравняться за 5 лет

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Пенсии работающих и неработающих пенсионеров сравняются в России за несколько лет, рассказала Москве 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин заявил "Газете.ru", что пенсия работающих пожилых людей должна быть в два раза больше нынешней. По его словам, будет справедливо, если ее установят на уровне минимум 35 тысяч рублей и не менее 40% от средней зарплаты на текущий момент.

По мнению Светланы Бессараб, пенсии работающих и неработающих пенсионеров сравняются в течение определенного периода – сделать это резко не получится.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Начиная с 1 января 2025 года страховые пенсии работающим пенсионерам будут индексироваться наравне с неработающими. Но если нетрудоустроенные получают только индексацию, которая назначена в соответствии с бюджетом, то работающие могут еще получить три индивидуальных пенсионных коэффициента за каждый год работы. Поэтому пенсии постепенно сравняются у работающих и неработающих. Они будут получать больше, чем сейчас.

"Когда именно сравняется пенсия – это все очень индивидуально. Кто-то сможет заработать один балл, кто-то три балла. Поэтому сказать сложно. Но я думаю, что где-то за 5–6 лет можно уравнять, если стоимость ИПК будет значительно расти", – указала депутат.

Если же при достижении пенсионного возраста отсрочить выход на заслуженный отдых, то за 5 лет можно увеличить свою будущую пенсию на 40%, добавила парламентарий.

Ранее сообщалось, что в 2025 году россияне смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. Таким правом могут воспользоваться женщины, достигшие 55 лет, и мужчины старше 60 лет. Чтобы получить средства, необходимо подать заявление в Социальный фонд России либо негосударственный пенсионный фон (НПФ), если накопления формировались там.