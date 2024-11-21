Сенатор Епифанова: граждане могут увеличить размер пенсии на 40%

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Размер пенсии можно увеличить на 40%, если отложить выход на заслуженный отдых на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Ольгу Епифанову.

По ее словам, увеличить размер пенсии можно разными способами. По возможности отложить выход на заслуженный отдых. За каждый отработанный год после наступления пенсионного возраста увеличивается размер страховой пенсии. Таким образом, отработав еще пять лет, можно увеличить размер выплат на 40%.

Она отметила, что также можно "докупить пенсионные баллы". Для этого нужно подать заявление о добровольной уплате взносов в Соцфонд. Они будут прибавляться к обязательным отчислениям, которые платит работодатель.

Епифанова добавила, что также можно стать участником добровольных пенсионных программ, которые позволяют получить дополнительную выплату. Это делают негосударственные пенсионные фонды. Еще есть вариант трудоустроиться по совместительству, а значит, обязательные взносы будут делать оба работодателя.

Ранее сообщалось, что пенсии работающих и неработающих россиян увеличатся с 1 января 2025 года. Так, социальная пенсия увеличится на 14,75%, а страховая – на 7,3%.