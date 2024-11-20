Депутат Бессараб: пенсии работающих и неработающих россиян увеличатся с 1 января 2025 года

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Пенсии работающих и неработающих россиян увеличатся с 1 января 2025 года. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

По словам парламентария, с 1 января будет повышена страховая пенсия на 7,3%. Кроме того, в апреле следующего года увеличится на 14,75% социальная пенсия.

Ранее в Союзе пенсионеров назвали справедливый размер пенсии в 2025 году. Так, для неработающих россиян он в следующем году должен составлять 40% от средней зарплаты на текущий момент.

По словам депутата Мособлдумы Анатолия Никитина, справедливый размер пенсии – это достаточный для того, чтобы гражданин мог удовлетворять свои базовые потребности в еде, одежде и жилье, путешествовать, заниматься любимым делом, участвовать в культурной и социальной жизни.