Депутат Никитин: пенсия должна составлять 40% от средней зарплаты в 2025 году

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Справедливый размер пенсии для неработающих россиян в следующем году должен составлять 40% от средней зарплаты на текущий момент. Об этом "Газете.ру" заявил депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.

При этих условиях, объяснил он, жители Москвы могут рассчитывать на сумму около 62,5 тысячи рублей, Мурманска – 33 тысячи, а Краснодарского края – 30 тысяч. По его словам, справедливый размер пенсии – это достаточный для того, чтобы гражданин мог удовлетворять свои базовые потребности в еде, одежде и жилье, путешествовать, заниматься любимым делом, участвовать в культурной и социальной жизни.

Он также предложил дополнительно установить минимальный размер пенсии по стране в размере 35 тысяч рублей. При этом пороге пенсия станет справедливой, подчеркнул депутат.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что некоторые россияне могут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений в 2025 году. Речь идет о средствах, замороженных в 2014-м. Воспользоваться таким правом смогут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет.