Депутат Стенякина: предпенсионерам положены выходные для диспансеризации

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Россияне предпенсионного возраста могут освобождаться от работы на два дня в год для прохождения диспансеризации. Об этом рассказала член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина, передает РИА Новости.

По ее словам, два дня можно использовать сразу, но можно и разделить их. К тому же во время прохождения диспансеризации сохраняется рабочее место и средняя заработная плата.

Стенякина уточнила, что предпенсионерами считаются россияне, которым до достижения пенсионного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, осталось пять лет или меньше. Между тем пенсионный возраст у мужчин – 65 лет, у женщин – 60 лет.

"До 2028 года в России действует переходный период пенсионной реформы. В связи с этим в 2024 году предпенсионерами считаются мужчины, рожденные с 1962 по 1964 год, и женщины 1967 по 1969 год рождения", – подытожила депутат.

Ранее в Госдуме заявили, что россиянам, отпраздновавшим в ноябре 80-летний юбилей, в декабре 2024 года увеличат пенсию. Также вдвое увеличится фиксированная выплата у граждан, получивших I группу инвалидности. При этом никакие справки подавать для этого не нужно.

Следующее массовое повышение пенсий произойдет с 1 января 2025 года: страховая увеличится на 7,3% и составит в среднем порядка 24 000 рублей. Но некоторые граждане смогут получить ее уже в конце декабря 2024-го.